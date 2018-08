Vendite diffuse sulle piazze europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza in rosso per le principali borse europee, su cui pesano i, dopo cheinizialmente impostato dei dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi.Sul mercato dei cambi, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Attesa per oggi la decisione della Bank of England sui tassi in Gran Bretagna. Ieri la Fed ha lasciato invariato il costo del denaro , rimandando la stretta a settembre.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.218,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 67,77 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota 231 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,78%.calo deciso per, che segna un -0,97%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,24%. Frazionale la discesa per, -0,46%.il, che scende a 21.652 punti, con uno scarto percentuale dello 0,64%.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, i settori(-5,04%),(-1,16%) e(-0,94%) sono tra i più venduti.Giù. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,99% dopo aver alzato il velo sui conti del secondo trimestre , giudicato deludente dagli analisti, in termini di fatturato.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,96% nonostante i buoni risultati semestrali e la conferma degli obiettivi per il 2018 Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60% all'indomani dei dati sulle immatricolazioni di luglio , in Italia. Tra gli altri titoli della galassia Agnelli, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,30%.Tra i(+2,70%),(+1,21%),(+0,94%) e(+0,81%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,93%.