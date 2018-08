Anche Bolzano "riavrà" il suo Tram. Accordo Provincia-Comune

(Teleborsa) -i. Accordo che sarà presto firmato non appena completato il necessario iter procedurale.Questa che al momento è in sostanza una prima ipotesi, in maniera particolare per quanto riguarda la rotaia, così come previsto dal piano provinciale della mobilità".Da lungo tempo - ha detto da parte sua il Sindaco di Bolzano -L'intera progettazione dell'opera, società in-house della Provincia, la quale avrà anche il compito di preparare il piano economico-finanziario e il cronoprogramma degli interventi., Azienda che gestisce appunto i servizi urbani ed extraurbani di trasporto pubblico di persone nei Comuni di Bolzano, Laives, Merano e Lana., tenuto conto del fatto che la linea di tram partirà dal centro intermodale di Ponte Adige dove è previsto un parcheggio e l'interscambio con metrobus dell'Oltradige e linea ferroviaria Merano-Bolzano., presupposto per ottenere i fondi statali previsti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per progetti del genere, fondi che saranno formalmente richiesti entro ottobre 2019.Per quanto riguarda. Tutta l'operazioneformato da Presidente della Provincia, Sndaco del capoluogo e Presidenti di STA e SASA, che sarà affiancato da un comitato consultivo di tecnici espressione dei medesimi attori in gioco con la possibilità di ricorrere anche ad esperti esterni.. All'epoca Bolzano, Gries e Dodiciville erano tre Comuni distinti fra loro, che sarebbero stati uniti solo nel 1913. Nel frattempo, era il 1907, era stata inaugurata la ferrovia del Renon che nella tratta iniziale da piazza Walther a Dodiciville svolgeva le funzioni di tranvia urbana.i. Il servizio passeggeri cominciò nel pomeriggio di Capodanno del 1914. Questa linea, che ebbe subito immediato successo, era lunga 6682 metri con un totale di 21 fermate, il tempo di percorrenza era di circa 28 minuti., sin dalle origini e per tutti gli anni di esercizio,. Nel frattempo entrambe erano state portate a "scartamento metrico" con le motrici alimentate in corrente continua a 750 volt.e dunque un traffico costante per tutto l'anno,e quindi il volume di passeggeri era caratterizzato da picchi stagionali.e aveva capolinea in via Brennero. Da qui i tram, giunti in via Dodiciville, si immettevano sul binario della ferrovia del Renon fino a piazza Walter. Il tracciato procedeva dunque verso nord ovest fino al ponte sul Talvera, oltre al quale si distaccava, sulla sinistra, il binario diretto al deposito.Raggiunta anch'essa piazza Walter mediante l'utilizzo di una parte della ferrovia del Renon, piegava dopo l'attraversamento a raso dell'originario tracciato della ferrovia Bolzano-Merano. Seguita la via Trento e sottopassata la ferrovia del Brennero, i tram si dirigevano al Colle del Virgolo fino ad impegnare la statale del Brennero, la cui sede veniva seguita fino al capolinea di Laives.. La cessazione delle ostilità e l'avvio della ricostruzione. Non si ritenne dunque di effettuare gli investimenti che sarebbero stati necessari