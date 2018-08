Banca IFIS annuncia i conti del primo semestre

Banca IFIS

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2018 con unrispetto ai 103,7 milioni del 30 giugno 2017, con un decremento del 36,1%.Ilè pari a 278,1 milioni di euro, +9,8% rispetto al primo semestre 2017 (253,2 milioni di euro al 30 giugno 2017).pari a 144,2 milioni di euro (119,5 milioni al 30 giugno 2017) salgono del 20,7%) con un cost/income ratio al 51,8% (49% nello stesso periodo del 2017).Ila fine periodo si attesta a 1.373,1 milioni di euro rispetto ai 1.368,7 milioni del 31 dicembre 2017 (+0,3%)."Nei primi mesi dell’anno abbiamo lavorato con grande dinamismo in ogni segmento, facendo crescere i singoli business, dando il nostro supporto ad aziende che oggi sono in grado di lavorare con maggiore serenità e business model sostenibili – spiega, Amministratore Delegato di. "Abbiamo sviluppato nuove alleanze per accelerare la crescita nel leasing, affiancandoci a partner di elevato standing. Sempre nel settore leasing, la spinta all'innovazione ci ha portato a sostituire la piattaforma tecnologica e migliorare e snellire tutti i processi operativi."É stato acquisito la il controllo di una nuova società,, che verrà consolidata nel secondo semestre, per rafforzare la nostra presenza nel credito alle farmacie. Nel primo semestre è stato poi annunciato l'acquisto di, attiva nel supporto gestionale del credito deteriorato, e a febbraio è stata completata l'acquisizione dell’intero capitale di, che ha permesso l’entrata nel business della cessione del quinto a supporto del settore NPL . A luglio, infine, abbiamo lanciato una nuova iniziativa nel settore delle assicurazioni: tutte queste attività svilupperanno benefici, anche in termini economici, a partire della seconda parte dell'anno.. Nei prossimi mesi, forte attenzione verrà rivolta a offrire nuove soluzioni di ristrutturazione dei crediti Utp, con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni per ridare forza alle imprese del Paese. Il secondo trimestre – conclude- ha visto le performance impattate da una serie di eventi singolarmente rilevanti e difficilmente replicabili nella stessa intensità. Tuttavia, alla luce dei positivi risultati della gestione ordinaria del semestre, per la seconda parte dell'anno si confermano le aspettative gestionali in tutti i business".