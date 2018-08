Cattolica, utili in rialzo. Raccolta semestre +12,6%

Cattolica

(Teleborsa) -archivia i primi sei mesi del 2018 con un risultato netto consolidato pari a 63 milioni che si confronta con gli 8 milioni del primo semestre 2017. Il risultato netto di Gruppo è pari a 51 milioni (1mln nel 1° semestre 2017).Ladel lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita(+4,6% a termini omogenei).Il patrimonio netto consolidato è pari a 2.197mln, in crescita rispetto al 31 dicembre 2017 (2.108mln), per effetto dell’aumento del capitale di terzi dovuto al consolidamento delle nuove Società in partnership con Banco BPM."In un mercato assicurativo ancora caratterizzato da un’elevata competitività, da bassi tassi di interesse e da una significativa volatilità dello spread sui titoli italiani, fatti salvi eventi straordinari", la società prevede "un risultato operativo e di utile netto di Gruppo in decisomiglioramento rispetto al precedente esercizio".