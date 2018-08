Diasorin, Jefferies alza il target price. Titolo in recupero da crollo vigilia

Diasorin

(Teleborsa) - Scambia al rialzo il titolo, che allunga il passo mettendo a segno un guadagno dello 0,82%, su ricoperture dopo il forte calo della vigilia.A fare linfa alle azioni, contribuisce anche la valutazione positiva fornita da Jefferies. Il broker ha alzato il prezzo obiettivo a 82 euro.La big della diagnostica in vitro ha consegnato una buona trimestrale: utile netto in aumento del 21,7% e ricavi in rialzo del 3,7%. La società ha tuttavia rivisto al ribasso l'outlook relativo all'intero esercizio 2018 L'andamento dell'nella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 83,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 87. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 80,85.