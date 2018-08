Fisco, cartelle e comunicazioni congelate a agosto

(Teleborsa) - Cittadini e aziende potranno godersi un'estate serena... almeno dal punto di vista fiscale. L'amministrazione finanziaria ha infatti deciso diSi tratta di una decisione presa dall'Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, "nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l’obiettivo di evitare inutili disagi", come spiega una nota di Via XX Settembre.Si tratta, in particolare, di circae di circa, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto.e che dovranno quindi essere comunque inviati., durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni, precisa la nota.Nella sospensione di agostosui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione che potranno essere prodotti entro il prossimo 1°ottobre con riferimento alle dichiarazioni del 2016 relative all’anno di imposta 2015. A queste si aggiungono le, per l’anno d’imposta 2014, attraverso le quali l’Agenzia permette ai contribuenti di rimediare in autonomia ad eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati con sanzioni ridotte.