Il rating di legalità piace alle imprese: richieste in aumento e boom di rinnovi

(Teleborsa) - Il. Sono infatti. Tale dato, proiettato sull’intero anno, comporta undel numero di interventi rispetto al 2017.In particolare, spiega l'AGCM,, +85%,alla scadenza della durata biennale del rating già detenuto,per poter continuare a fregiarsi di tale riconoscimento. Così, nei primi sei mesi del 2018, sono oltre 400 le imprese che hanno ottenuto il rinnovo del rating.Nello stesso periodo, l’Autorità ha inveceche, sulla base delle verifiche svolte, sono risultate non possedere i requisiti di legalità richiesti e lo ha revocato a 15 imprese che nel tempo li avevano perduti.L’Autorità accompagna il crescente interesse del mercato per l’istituto del rating di legalità, anche attraverso un, al fine di conseguire sempre maggiore efficienza ed efficacia d’azione.In particolare, il 29 maggio 2018 è entrata, a vantaggio di una maggiore speditezza e prevedibilità dei tempi di rilascio.Le innovazioni procedurali in tal senso introdotte riguardano, tra le altre, il, per la formulazione di eventuali osservazioni, ad ANAC, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia. Tale prassi è statadegli elementi e delle informazioni utili per l’espletamento delle verifiche di competenza, nonché dalla facoltà dell’Autorità di sottoporre ai Ministeri dell’Interno e della Giustizia richieste di informazioni e/o pareri su singoli aspetti attinenti le istanze ricevute.Tra le novità anche l’per lo svolgimento delle verifiche antimafia necessarie al rilascio del rating, sulla base di una convenzione recentemente stipulata con il Ministero dell’Interno.Tutto ciò si tradurrà in una r, sottolinea l'Authority.