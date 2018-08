Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo (+1,07%), seduta effervescente per Fiat Chrysler

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

listino principale

Fiat Chrysler

Brembo

FTSE MIB

listino milanese

Piaggio

bassa capitalizzazione

Sogefi

Immsi

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 199.501,5, con un incremento di 2.110,61 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 529,48, dopo aver avviato la seduta a 525,58.Nel, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,86%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,01%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,99%.Tra i titoli adell'indice automotive, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,27%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,4%.