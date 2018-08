L'auto ibrida-elettrica conquista sempre più italiani

(Teleborsa) -di questa tipologia di mezzirispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,, pari a più dell’80% di tutti quelli venduti nell’intero 2017.E' quanto rileva un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Unrae, che sottolinea come a sostenere il trend concorrano diversi fattori quali unaunita alle preoccupazioni per i cambiamenti climatici e la, considerato checon i più recenti capitolati di gara che in Italia prevedono quasi sempre"Entro il 2025 la metà delle auto prodotte al mondo saranno elettriche o ibride" è stata una delle ultime previsioni diannunciando investimenti per 9 miliardi di euro per la ricerca nel campo della mobilità elettrica sui 45 in totale disponibili del piano pluriennale di FCA La tecnologia ibrida che unisce benzina o diesel alla propulsione elettrica a batterie sta già conquistando quote sempre maggiori di mercato con un tendenziale per il 2018 di. Pur rappresentando ancora solo una, scelte da oltre 250 mila italiani dal 2008 a oggi.