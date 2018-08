Mercati europei in recupero

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

automotive

servizi finanziari

media

alimentare

chimico

CNH Industrial

Exor

Fiat Chrysler

STMicroelectronics

Banco BPM

UBI Banca

IMA

Sias

Falck Renewables

Piaggio

Anima Holding

(Teleborsa) - Le principali borse europee arrivano a fine mattinata con segni positivi, rafforzandosi rispetto a una partenza più cauta.sul mercato del lavoro. Nel pomeriggio, infatti, saranno pubblicati ildi luglio (atteso in calo al 3,9%) e il saldo dellestatunitensi nei settori non agricoli.A Piazza Affari si guarda, invece, anche oggi ai conti delle banche. Sul fronte politico, l'Aula della Camera ha dato il via libera al Decreto Dignità , il cui testo passa ora al Senato. Occhi anche alla Legge di Bilancio.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,158. L'è sostanzialmente stabile su 1.208,3 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,97 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a 253 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,96%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,69%. Tonica, che registra una plusvalenza dello 0,37%., con ilche sale dello 0,55% a 21.533 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,95%),(+1,09%) e(+1,03%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,25%) e(-0,65%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 3,03%. Sulla sua scia corre anche, che mostra un fortissimo incremento del 2,88%. Vola, con una marcata risalita del 2,35% dopo la mossa di Trump sui vincoli di emissioni auto Tra i titoli tecnologici, svettache segna un importante progresso del 2,77%.Tra le banche, le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,53%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,19%.di Milano,(+3,69%),(+3,25%),(+2,83%) e(+2,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,90%.