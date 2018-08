Nello spazio è l’ora dei privati

Boeing

(Teleborsa) - Laha annunciato i nomi degli astronauti che andranno in orbita a bordo di capsule prodotte da società spaziali private:dellae la, la versione destinata al trasporto umano della capsula sviluppata da, avrà un equipaggio composto da. Il veicolo di, in calendario ad aprile 2019 ospiterà. La prima missione ufficiale di Starliner vedrà protagonistie la veterana. La prima missione ufficiale di Dragon sarà condotta daGli astronauti americani torneranno a partire da basi di lancio statunitensi, otto anni dopo la chiusura del programma Space Shuttle, avvenuto nel 2011 al termine della missione. I voli con uomini a bordo saranno preceduti da flight test senza equipaggio, programmati per la capsula CST-100 Starliner della Boeing tra fine 2018 e inizi 2019, e per la Dragon di SpaceX a novembre 2018.Queste due missioni, che precedono l’invio di astronauti in orbita, sono denominate. L'astronautica, come ha sottolineato l’amministratore della, entra in una nuova era perché mai prima d’ora l’uomo si era spinto nello spazio con veicoli commerciali., che punta allo sviluppo di veicoli e sistemi di lancio per il trasporto in sicurezza degli equipaggi da e verso l'orbita bassa terrestre, in grado per esempio di raggiungere la Stazione spaziale internazionale. CST-100 Starliner sarà lanciata con un vettore Atlas V, la capsula Dragon con un razzo Falcon 9 della della SpaceX. Entrambe le navette partiranno dalin. Superati i test senza e con equipaggio, ciascuna delle due compagnie potrà programmare sei missioni con equipaggio verso la Stazione Spaziale dal 2019 al 2024.Tra i nove astronauti selezionati dallaci sono reduci del programma Space Shuttle. Sul flight testi della capsula Starliner, insieme alla californiana(tenente colonnello dei Marines, entrata nel corpo astronauti nel 2013), figurano, che ha pilotato la navetta Discovery nelle missioni STS-126 e STS-133, e, che ha partecipato alle missioni STS-115 e 135 dello shuttle Atlantis (quella conclusiva) con intermezzo della STS-126 ai comandi dell'Endeavour. Anchehanno volato sullo S. Il primo ha partecipato alle missioni STS-123 e 130, sempre con Endeavour; il secondo ha pilotato la navetta Endeavour nella missione STS-127 e Atlantis STS-135. Per la prima missione ufficiale della capsulaè stata scelta, da ven'’anni nel corpo astronauti, la quale ha trascorso 322 giorni in orbita partecipando alle Spedizioni 14/15 e 32/33 a bordo della stazione spaziale internazionale, effettuando sette passeggiate spaziali. Avrà accanto a sé l’esordiente, il cui cognome denuncia lontane origini sarde. Sulla Dragon della prima missione ufficiale ci saranno, che ha trascorso 166 giorni sulla ISS e compiuto due attività extraveicolari, e l'esordiente, pilota militare entrato nel corpo astronauti dellanel 2013