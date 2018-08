Piazza Affari con il segno più supera gli Eurolistini

S&P-500

(Teleborsa) -rispetto alla buona giornata delle borse europee. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità loGli investitori si sono concentrati, oggi sul dato market mover della settimana, il tasso di disoccupazione USA che si è mostrato in calo a luglio, passando al 3,9% dal 4% del mese scorso. Intanto continua la stagione delle trimestrali da questa e dall'altra parte dell'oceano, ma a destare l'attenzione degli investitori, il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti sui dazi. l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16. L'continua gli scambi a 1.218 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,87%.(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,25% e continua a trattare a 68,1 dollari per barile. Balza in alto lo, posizionandosi 252 punti base, con un incremento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,93%.piccolo passo in avanti perche mostra un progresso dello 0,55%.Chiude ben impostatache mostra un incremento dell'1,10%. Compostache cresce di un modesto +0,33%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 21.587 punti in rialzo dello 0,87%. Sulla stessa linea, giornata di guadagni per ilche termina la giornata con un +0,72%.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 2,86%., che mostra un fortissimo incremento del 2,52%. Svettache segna un importante progresso del 2,11%, nel giorno dei conti . Vola, con una marcata risalita del 2,05%., invece, si sono registrate suche ha chiuso a -1,39%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%. Vendite suche registra un ribasso dell'1,01%. Tentenna, che cede lo 0,94%.di Milano,(+5,90%),(+5,10%),(+4,77%) e(+3,94%)., invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -5,84%. Crolla, con una flessione del 3,09%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,41%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.