Rallenta la crescita economica dell'Eurozona

(Teleborsa) - Il tasso di espansione dell’economia dell’Eurozona di luglio è rallentato, perdendo gran parte dello slancio guadagnato nel mese precedente.L’Indice IHS Markit PMI della produzione composita finale è sceso a 54,3 punti rispetto a 54,9 di giugno ed è rimasto invariato rispetto alla precedente stima flash. Il rallentamento - spiega Markit in una nota - si è principalmente registratorispetto al record in quattro mesi di giugno.Laè aumentata ad un ritmo leggermente più rapido indicando un andamento nel complesso simile all’attività terziaria.I dati PMI nazionali hanno indicato un’espansione generale della produzione economica, con crescite registrate in tutte le nazioni monitorate dall’indagine. Il tasso di incremento tedesco è salito al record in quattro mesi, mentre si è avuta unain(valori minimi in due mesi), in(minimo in due mesi), in(minimi in 56 mesi) e in(minimi in quattro mesi). Solo laha indicato unL'indice dell'attività economica delfinale di luglio si è posizionato su 54,2 in calo rispetto al valore più alto in quattro mesi di giugno di 55,2 e inferiore alla recente stima flash di 54,4. Nell’ultimo anno e mezzo, questa è stata la seconda lettura più bassa.I dati PMI nazionali hanno indicato che si è mantenuta una crescita generale, con tutte le aziende monitorate che hanno assistito all’aumento dell’attività terziaria. Eppure, tutte hanno indicato ladell’espansione conai valori minimi in due mesi, incon i minimi in 56 mesi e inal tasso più debole in quattro mesi."I dati finali del PMI confermano che. A luglio, i tassi di espansione della produzione e dei nuovi ordini sembra abbiano perduto lo slancio recuperato il mese precedente, restituendoci la condizione di crescita altalenante cui abbiamo assistito finora, per gran parte dell’anno" - ha dichiarato- . "Se l’indice principale mantenesse il valore attuale,ufficializzato da Eurostat per il secondo trimestre dello 0,3%. Considerando tuttavia i segni di un rallentamento sempre più evidente e l’incertezza delle attuali prospettive future - ha aggiunto Williamson -".