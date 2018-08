Rinnovabili, ERG e Quercus una Newco per consolidamento fotovoltaico in Italia

ERG

(Teleborsa) -e Quercus Assets Selection Sarl, hanno firmato un accordo per la costituzione della società per azioni ERG Q Solar1, con sede legalea Genova,, con l’obiettivo di consolidare il mercato fotovoltaico italiano.La costituzione di tale società è prevista entro il 30 settembre 2018.La NewCo, che opererà solo in Italia, è finalizzata all’acquisizione di impianti solari di piccola taglia inferiori ad 1 MW di potenza installata, con un target fino a 150 MW entro la fine del 2021.Glisono previsti per un valore massimo di 350 milioni di Euro nei prossimi tre anni, con un ritorno minimo target in termini di equity Internal Rate of Return “low double digit”, grazie anche alla realizzazione di sinergie industriali e finanziarie.fra cui il Presidente ed il Chief Financial Officer, e 3 nominati da Quercus cui spetterà designare il Chief Executive Officer. Al Consiglio di Amministrazione della nuova società spetterà, tra l’altro, l’approvazione delle proposte di investimento sulla base di linee guida preventivamente fissate.