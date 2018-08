Secondo trimestre in crescita per Credit Agricole

Credit Agricole

(Teleborsa) - Bilancio in crescita per. La seconda maggiora banca in Francia per asset ha archiviato ilcon undi 1,44 miliardi di euro, in miglioramento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre escludendo le poste straordinarie il risultato mostra un balzo del 20%., passati da 4,7 a 5,1 miliardi di euro.A livello patrimoniale ilè stabile all'11,4%.Buona l'accoglienza del mercato: le azioni Credit Agricole stanno infatti guadagnando quasi due punti percentuali sulla Borsa di Parigi.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 12,36 e successiva a 12,68. Supporto a 12,03.