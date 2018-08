Spunti in acquisto su CNH Industrial, sovraperforma il settore

CNH Industrial

leader globale nel settore dei capital goods

FTSE MIB

produttore di macchine movimento terra

CNH Industrial

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,43% sui valori precedenti, facendo meglio dell'intero comparto automotive (FTSE IT Automobile +2,17%).Il gruppo nato dalla fusione fra Fiat Industrial e Case New Holland, rilanciato dall'ex presidente Sergio Marchionne, scomparso di recente , ha consegnato nei giorni scorsi una semestrale con una solida crescita di utili e ricavi Rivisto al rialzo l'outlook per l'anno in corso.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,15. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,66.