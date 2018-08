Tesmec torna in utile nel primo semestre

Tesmec

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2018, il Gruppoha realizzatoconsolidati pari a 91,1 milioni di euro, in linea con il fatturato registrato nel primo semestre dell’esercizio 2017. A tale risultato hanno contribuito in modo diverso i tre settori di attività, con unaL’consolidato al 30 giugno 2018 del Gruppo è pari a 0,5 milioni di euro,per 1,8 milioni di euro al 30 giugno 2017.Il Ebitda ) consolidato è pari a 9,3 milioni di euro, in incremento del 7,1%, rispetto agli 8,7 milioni di euro registrati al 30 giugno 2017. Il(Ebit) si è attestato a 2,4 milioni di euro, in aumento del 18,1% rispetto ai 2 milioni di euro al 30 giugno 2017.L’al 30 giugno 2018 è pari a 92,1 milioni di euro, rispetto agli 85,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017 ed in miglioramento rispetto ai 98,7 milioni di euro al 31 marzo 2018.Iltotale ammonta a 201 milioni di euro - dei quali 28 milioni di euro riferiti al settore Energy, 68 milioni di euro al segmento Trencher e 105 milioni di euro al settore Ferroviario - rispetto ai 182,0 milioni di euro al 30 giugno 2017.Sulla base dell’attuale portafoglio ordini, caratterizzato da un "buon bilanciamento nei diversi settori operativi" del Gruppo e diversificato anche a livello geografico, Tesmec prevede "di euro e ungrazie all’efficientamento della gestione nei vari business, con conseguente migliore assorbimento dei costi fissi. Il Gruppo prevede, inoltre, ungrazie alla normalizzazione del capitale d’esercizio e al