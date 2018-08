UBI Banca, Massiah: "Nei nostri piani non c'è Banca Carige"

UBI Banca

Banca Carige.





(Teleborsa) -A rivelarlo,Amministratore delegato del gruppo bancario aprendo la conference call con i giornalisti dopo i dati semestrali che hanno visto la banca chiudere il periodo con il miglior risultato degli ultimi dieci anni Rispondendo ad alcune domande dei giornalistiha rivelato che nei piani di UBI non c'è"In qualsiasi modo rispondessi mi farei male, posso solo dire che nell'ambito dei nostri piani uno scenario di questo genere non c'è", ha detto il manager replicando a una domanda su un possibile interesse della banca per un consolidamento con Carige nel caso venisse suggerito dallao dallaha aggiunto che ", anche perché abbiamo tassi di recupero molto elevati".L'amministratore delegato di UBI ha anche specificato l'obiettivo "nell'anno 2019 - e forse anche in anticipo sulla fine del 2019 - di, il. È ambizioso ma più che raggiungibile, che ci posiziona tra le migliori banche italiane in termini di questo rapporto e dà garanzie al mercato della solidità e della tranquillità della gestione del credito non performante".