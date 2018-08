Esodo estivo al via, sabato da bollino nero

(Teleborsa) - L'estate entra nel vivo e sonosulla strada della vacanze. Al via, dunque, ilPrevisto traffico danellaè scattato nella giornata di ieri, venerdì 3 agosto per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica,nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio si prevede traffico intenso da bollino rosso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani.Anche domenica 5 agosto contrassegnata dalPrevisto, inoltre, il divieto di transito dei mezzi pesanti