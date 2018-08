Tutti morti i 20 a bordo dello JU 52 elvetico precipitato sulle Alpi svizzere

(Teleborsa) -. Della capacità di 17 passeggeri e due piloti, oltre a un assistente di volo, lo JU 52 era al completo. Era partito dalla base di Dubendorf la mattina del 3 agosto, per una "gita" di due giorni a Locarno e in territorio italiano.. Costruito in Germania negli anni '30, era stato velivolo da trasporto dell'aeronautica militare elvetica dal 1939. Questi Ju 52 furono radiati nel 1981, acquistati subito da JU Air., in un'epoca in cui i piloti erano abituati a cambiare la rotta per far ammirare appunto il panorama ai passeggeri. I finestrini erano apribili e la sola raccomandazione dalla cabina di pilotaggio era diSul sito internet dell'Associazione, si legge il seguente comunicato:. La polizia cantonale ha istituito un servizio di assistenza per i parenti: 081 257 77 77.. biglietti e i buoni di volo già acquistati rimangono validi. Riceverai informazioni aggiornate sulle operazioni di volo future il prima possibile su 044 824 55 00 o qui su questo sito".