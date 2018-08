Aeroporto di Genova, 2018 l'anno dei record

(Teleborsa) -Grazie ai nuovi collegamenti avviati nei mesi scorsi, il traffico passeggeri è cresciuto del 12,2% dei primi sei mesi dell’anno. Luglio 2018 è stato il mese record nella storia del Cristoforo Colombo, con 169.519 passeggeri e un incremento del 24,7% rispetto allo stesso mese del 2017.Ancora particolarmente(mentre a livello nazionale la media è rimasta al 7,5%). Risultati che sono stati comunicati oggi 6 agosto,ll 2018 è dunque. Tra le novità, i collegamenti con(SAS),(Volotea), che si sono affiancati alle nuove rotte verso. Tra le novità anche il collegamento con(in aggiunta a quello di Volotea)L'anno in corso ha visto anche un potenziamento dei collegamenti esistenti,(il volo, giornaliero, ha visto l’introduzione della doppia frequenza nel fine settimana)Il 17 giugno scorso,. Tra le richieste dei viaggiatori emerse da un’indagine online, ci sono migliori collegamenti con la città e l’incremento delle aree commerciali e di ristorazione: temi sui quali il Cristoforo Colombo ha già avviato diversi interventi, tra cui il potenziamento del servizio, il nuovo ufficio informazioni turistiche di Comune e Regione al piano arrivi.. Ora dobbiamo individuare un percorso che dia continuità per il futuro, con il rinnovo della concessione, e, credo che ci siano le condizioni per un forte impegno pubblico. Oggi celebriamo questi risultati, anche perché se l’aeroporto cresce significa che è tutta la regione a crescere"., ma anche di continuare a migliorare i servizi in aeroporto per rendere sempre più piacevole l’esperienza di chi viaggia da e per il Cristoforo Colombo"."L’Aeroporto di Genova è tornato a decollare,. Ringrazio il management per i risultati raggiunti, che ora ci aspettiamo proseguano anche nei prossimi anni".l Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adratico Orientalee il Sottosegretario e Vice Ministro (in pectore) alle Infrastrutture e Trasporti,, come la vicinanza al porto, e il suo ruolo a servizio delle attività di protezione civile":Oltre ai numerosi collegamenti nazionali,Nel 2017 le destinazioni così raggiungibili erano 400.