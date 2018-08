Influencer e pubblicità occulta: nuovo altolà dell'Antitrust

Facebook

(Teleborsa) - Nuovo altolà dell'Antitrust alla pubblicità occulta sul web. L'è infatti intervenuta nuovamente sulche consiste nella(come, Instagram,, Youtube,, Myspace)Tale forma di comunicazione, inizialmente utilizzata da personaggi di una certa notorietà,anche con un numero di follower non particolarmente elevato, rileva l'Authority aggiungendo che poiché, nel proprio intervento del 2017, l’Autorità aveva sollecitato tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel fenomeno a, fornendo adeguate indicazioni atte a rivelare la reale natura del messaggio, laddove esso derivi da un rapporto di committenza e abbia una finalità commerciale, ancorché basato sulla fornitura gratuita di prodotti.. Gli influencer e le imprese coinvolte hannoper i consumatori: si è osservato un maggior utilizzo di hashtag e riferimenti idonei a rivelare la natura pubblicitaria delle comunicazioni. Inoltre, l’Autorità ha rilevato un’evoluzione degli strumenti disponibili sui social network e delle modalità con le quali imprese e influencer possono raggiungere i consumatori. In particolare, le piattaforme di social network mettono a disposizione degli influencer specifici strumenti per rendere manifesto agli utenti il rapporto di sponsorizzazione. I titolari dei brand, a loro volta, possono utilizzare strumenti di notifica e controllo dei richiami ai propri marchi.A distanza di un anno dalla prima azione,. In questo, ma pur sempre di rilievo, l’Autorità, dopo aver ricordato che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, affinché l’intento commerciale di una comunicazione sia percepibile dal consumatore, ha evidenziato come il divieto di pubblicità occulta abbia portata generale e debba, dunque, essere applicato anche con riferimento alle comunicazioni diffuse tramite i social network,Sotto tale profilo,, dall’altro,delle comunicazioni.L’Autorità ha pertanto ricordato ie ha chiesto che sia, ove sussistente, in relazione a tutti i contenuti diffusi mediante social media, attraverso l’, quali, a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, #prodottofornitoda; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio."In ragione dell’ampiezza e del proliferare dei contenuti sui social network,adottando le misure valutate di volta in volta più opportune per contrastarlo", avverte il Garante.