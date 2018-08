L'estate calda della Legge di bilancio

(Teleborsa) - Le Legge di Bilancio comincia a prendere forma in seno al Governo. Per il momento solo a parole, dato che il testo verrà presentato dopo l'estate, ma il rallentamento del PIL tricolore non fa dormire sonni tranquilli al Premier Giuseppe Conte. Venerdì 3 agosto è stato indetto un primo vertice di Governo avente all'ordine del giorno proprio la Manovra . Nel breve comunicato seguito al summit il Ministro dell'Economia,, ha fatto sapere che, riforme caldeggiate rispettivamente dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle,, ad un altro cavallo di battaglia, esclusivamente in quota M5S, ossia ilche potrebbe far entrare nelle casse dello Stato oltre 500 milioni di euro. Il vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economicovorrebbe destinare il tesoretto alle pensioni più basse, ma un piccolo aiuto al budget statale non farebbe male.infatti, due elementi indicati da Tria come prioritari.Per far cassa il titolare di Via XX Settembre potrebbe ottenere da Bruxelles il, fissato per ora al 2020.L'importo della Manovra potrebbe oscillare tra i 22 e i 26 miliardi di euro, cifra che dovrà assicurare, tra le altre cose, la sterilizzazione dell'IVA.Sembra che, visti i tempi relativamente stretti: il 27 settembre dovranno essere presentati la nota di aggiornamento al DEF (Documento di Economia e Finanza) e il quadro programmatico delle riforme, mentre la Legge di Bilancio dovrà prendere vita entro metà ottobre.