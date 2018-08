Mercati positivi. Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.Lieve calo dell', che scende a quota 1,153. L'scende a 1.208,7 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che guadagna l'1,27%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,21% a quota 249 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,88%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%,è stabile, riportando un misero +0,07%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,15%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15% sulApprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,09%),(+0,88%) e(+0,81%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,56%),(-0,49%) e(-0,43%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,03% dopo l' ottimismo mostrato dall'Amministratore Delegato Cao . Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,54%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,22%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,09%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -6,77% dopo la diffusione dei conti di venerdì scorso . Pesante, che segna una discesa di ben -2,22 punti percentuali. Calo deciso per, che segna un -1,6%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,40%.Tra i(+15,45%),(+6,04%),(+3,27%) e(+2,97%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-9,26%. Seduta drammatica per, che crolla del 3,60%. Sensibili perdite per, in calo del 2,47%. In apnea, che arretra del 2,35%.