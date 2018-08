Mobilità sostenibile, accordo ENI-Snam per stazioni rifornimento gas naturale

(Teleborsa) - ENI e Snam, attraverso la, hanno firmato il secondo contratto applicativo per realizzaredi CNG (gas naturale compresso) per autotrazione sul territorio nazionale.Il contratto, a distanza di alcuni mesi dalla firma del primo applicativo relativo a un lotto di 14 impianti di CNG, alcuni dei quali apriranno alle vendite entro il primo trimestre del 2019, ha per oggetto lada parte di Snam di 20 nuovi impianti di CNG all'interno dellaIl contratto - spiegano le due società con una nota congiunta - rientra tra le iniziative di Snam4Mobility per. La società, in particolare, si rivolge agli operatori del settore per supportare lo sviluppo degli impianti di rifornimento di gas naturale e biometano e una loro maggiore diffusione nelle diverse regioni italiane, migliorando anche la qualità del servizio di erogazione agli utenti.