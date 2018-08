Wizz Air peggiore compagnia per puntualità in UK

(Teleborsa) -risulta essere la compagnia aerea con la peggiore performance in termini di puntualità negli aeroporti britannici nel 2017. E' quanto emerge dall'analisi dei dati forniti dall'Autorità per l'aviazione civile (CAA). Il vettore ungherese avrebbe fatto registrare, per i propri voli in partenza dal Regno Unito, ritardi in media di 23 minuti.ha avuto la seconda peggiore performance, seguita da. La classifica include le 44 compagnie aeree che effettuavano almeno 2000 voli di linea dagli aeroporti del Regno Unito.è stata la compagnia aerea più puntuale: i suoi voli sono decollati con un ritardo massimo di sette minuti. Bene anche, i cui ritardi in partenza non hanno superato i 15 minuti.