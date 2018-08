Banca Mediolanum, raccolta netta a 290 milioni a luglio

(Teleborsa) -

Nel mese di luglio la raccolta netta totale del Gruppo Mediolanum ammonta a 290 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a 349 milioni.



"Anche il mese di luglio conferma il trend positivo di questi mesi, con 290 milioni di euro di raccolta totale e in particolare 349 milioni in fondi e gestioni. E’ un dato che esprime una grandissima qualità dei flussi soprattutto in un contesto di mercato che vede, a livello non solo nazionale ma anche europeo, un significativo calo generalizzato della nuova produzione di gestito rispetto al 2017. Banca Mediolanum, invece, è riuscita ancora una volta a distinguersi all'interno del panorama delle banche e reti nella raccolta in fondi e gestioni", afferma Massimo Doris, Amministratore Delegato della Banca. "Considerate le mutate condizioni sui mercati finanziari rispetto allo scorso anno, non posso che essere molto soddisfatto della raccolta relativa alla prima parte di questo 2018".