First Capital acquista altre azioni proprie

First Capital

(Teleborsa) - Il Gruppo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, nel periodo compreso tra il 30 luglio ed il 3 agosto 2018, ha acquistato, pari allo 0,031% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 10,200 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 7.956,00 euro.Ad oggi, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, First Capital detiene direttamente 146.833 azioni proprie, pari al 5,748% del capitale sociale.