Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, in una giornata povera di spunti da fronte macroeconomico. Sullo sfondo restano le tensioni commerciali tra USA e Cina che restano in stand-by lasciando tranquilli gli addetti ai lavori.Ieri Washington ha dato il via alla prima tranche di sanzione economiche contro l’Iran , dopo tre mesi dal ritiro degli USA dall’accordo sul nucleare. La seconda tranche, quella volta ad azzerare le esportazioni di petrolio iraniano, entrerà in vigore da partire da novembre.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,43% a 25.613,05 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.859,69 punti. In frazionale progresso il(+0,4%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,64%),(+0,54%) e(+0,54%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,67%) e(-0,46%).Tra i(+2,11%),(+1,09%),(+1,03%) e(+0,97%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,70%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+2,41%),(+1,83%),(+1,70%) e(+1,56%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -18,46%.