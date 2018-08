Paese che vai, bolletta che paghi

(Teleborsa) - La lenta crescita dell'inflazione e il calo del costo dell'energia non sembrano aver alleviato le spese delle famiglie., segnala il centro studi ImpresaLavoro su elaborazione di dati Eurostat.Ma. Rispetto a sette anni or sono. I "fortunati" Stati sono, dove i costi sono crollati del 31%,(-19,9%),(-12,3%),(-8,9%),(-6,9%),(-6,3%),(-4,9%) e(-3,9%).: inè lievitato del 51,1%, indel 48,7%, ilha fatto segnare un +44,3% mentre insi è verificato un balzo del 38,9%.Guardando alle grandi economie europee si osserva come l'onere sostenuto dalle famiglie sia cresciuto anche in(+30,9%),(+27,8%),(+26,7%),(+25,0%).Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, dunque, l, dal momento che l'aumento dei costi risulta decisamente meno consistente.: il costo per l'energia elettrica domestica (tasse incluse) è infatti passato da 0,1943 euro per kWh nel 2010 a 0,2111 kWh nel 2017. Stimando nel 2017 un consumo medio annuo per famiglia di 3.199 kWh (fonte: osservatorio facile.it) si ottiene. A livello europeo. Se invece la stessa famiglia italiana si trovasse a vivere nei Paesi Bassi risparmierebbe 176 euro all'anno, 160 euro se vivesse in Slovenia, 124 se vivesse in Francia e 96 euro se vivesse nel Regno Unito. In Germania, invece, il conto da pagare sarebbe più elevato: +300 euro.Questo perché, che in Italia costituiscono da sole ilAnche in questo caso, però,: inpesano per il 68,2%, inper il 54,5%, inper il 51,6%. Forte incidenza anche in(41,9%),(37,9%) e(37,3%).(35,5%),(25,8%) e(21,4%).