Pirelli conferma i target di profittabilità e alza il velo sul semestre

Pirelli

(Teleborsa) -archivia il primo semestre conpari a 2,6 miliardi di euro, con unarispetto al primo semestre 2017 grazie al positivo andamento del segmento High Value. Includendo l’effetto dei cambi (-6,9%) e l’effetto della variazione di perimetro derivante dall’applicazione del nuovo principio contabile sui ricavi IFRS 15 (-0,6%), i ricavi sono scesi del 2%.L’ Ebitda Adjusted è stato pari a 587,9 milioni in aumento del 7,6% rispetto ai 546,4 milioni del corrispondente periodo 2017.L’si è attestato a 377,7 milioni di euro, in crescita del 18,7% rispetto ai 318,2 milioni di euro del primo semestre 2017.Iltotale è positivo per 177,2 milioni di euro e si confronta con un valore positivo di 67,6 milioni di euro dello stesso periodo di un anno fa (che non includeva il risultato delle attività operative cessate).Laal 30 giugno 2018 è negativa per 3.916,5 milioni di euro rispetto ai 4.176,5 milioni di euro del primo semestre 2017 e 3.218,5 milioni di euro del 31 dicembre 2017.Pirelli fa sapere nella nota dei conti che Ning Gaoning, è stato cooptato in Consiglio e nominato Presidente, su proposta del Vice Presidente Esecutivo e CEO Marco Tronchetti Provera, in sostituzione di Ren Jianxin, dimessosi in data 30 luglio 2018., sulla base dei risultati del primo semestre, Pirelli prevede:pari a circa 5,4 miliardi di euro con una crescita organica di circa il 7% grazie al rafforzamento sull’high value che rappresenterà oltre il 60% dei ricavi; confermata la crescita dei(=+13%), mentre prosegue la riduzione dell’esposizione sul segmento Standard con un’accelerazione sull’uscita da calettamenti minori e a ridotta profittabilità (circa -9% l’andamento sui volumi standard, -6%/-5% la precedente indicazione). Volumi complessivi, rispetto al 2017, attesi invariati; confermato il(+6,5% /+7,5%);: da -5% /-4,5% a -6%/-5% per effetto di una maggiore volatilità dei cambi dei paesi emergenti;, con un Ebit Adjusted ante costi start-up atteso superiore a 1 miliardo di euro.L’effetto derivante dalla maggiore volatilità dei cambi e da minori volumi, per la progressiva ulteriore riduzione sullo Standard, è compensato da: un maggior contributo del price/mix (circa +15 milioni rispetto alla precedente indicazione); un minore impatto derivante dai costi delle materie prime (impatto positivo atteso di circa 17 milioni di euro); minori costi per circa 20 milioni di euro correlati alla razionalizzazione dei volumi standard, prevalentemente in Sud America;L’incidenza del segmento High Value sull’Ebit Adjusted ante costi di Start up è prevista superiore all’83%; confermati costi di start up a circa 40 milioni di euro;; confermato rapporto fra posizione finanziaria netta ed Ebitda Adjusted ante costi start-up pari a circa 2,3 volte; CapEx pari a circa 460 milioni di euro, in linea con le precedenti indicazioni.