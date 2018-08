Wall Street continua al rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni industriali

materiali

beni di consumo per l'ufficio

Caterpillar

Exxon Mobil

American Express

Boeing

Apple

Tesla Motors

Biogen

Dollar Tree

Netease

Dentsply Sirona

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna degli acquisti la borsa di Wall Street, in una giornata povera di spunti da fronte macroeconomico. Sullo sfondo restano le tensioni commerciali tra USA e Cina che restano in stand-by lasciando tranquilli gli addetti ai lavori.Ieri Washington ha dato il via alla prima tranche di sanzione economiche contro l’Iran , dopo tre mesi dal ritiro degli USA dall’accordo sul nucleare. La seconda tranche, quella volta ad azzerare le esportazioni di petrolio iraniano, entrerà in vigore da partire da novembre.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,55% a 25.643,26 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.859,43 punti. In moderato rialzo il(+0,27%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,72%),(+0,69%) e(+0,52%). Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,22%),(+1,72%),(+1,27%) e(+1,27%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,96%.Al top tra i, si posizionano(+5,44%),(+2,59%),(+2,42%) e(+2,21%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -17,92%.