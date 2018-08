Fisco, Tria: sospensione cartelle agosto è segno di attenzione verso i contribuenti

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze,sostiene l’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione di non inviare comunicazioni e cartelle durante il mese di agosto "Nell'ottica di una sempre maggiore attenzione verso i cittadini, l'amministrazione finanziaria ha deciso di sospendere ad agosto l'invio di oltre un milione di atti. È un segno di riguardo nei confronti dei contribuenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo eventuali disagi in un periodo particolare dell'anno"."L’amministrazione non sospende ovviamente la sua attività interna – sottolinea il Ministro - ma si muove in una logica di buon senso e di semplificazione dei rapporti con famiglie, imprese e professionisti".