Renergetica pronta al debutto all'AIM Italia, domani 9 agosto

(Teleborsa) -, ha ricevuto il via libera da Borsa Italiana all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. La società opera nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale.L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 1.351.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale. La Società ha stabilito in 1,50 euro (di cui Euro 0,30 a capitale ed Euro 1,20 a sovrapprezzo) il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del collocamento.Sulla base di tale prezzo il controvalore complessivo della raccolta è pari a Euro 2.026.500 con una capitalizzazione di mercato pari a Euro 11.026.500.Ilprevisto da Borsa Italiana è di 1.000 azioni.