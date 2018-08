SPAXS annuncia la nascita di illimity

SPAXS

(Teleborsa) - Nasce una nuova banca:, con l'obiettivo di raggiungere 7 miliardi di euro di attivi al 2023, 300 milioni di euro di utili netti con buona redditività già nel 2020 (attesi 40-50 milioni di Euro di profitto), un Cost/Income ratio inferiore al 30% e un ROE pari a circa il 25%, con un Common Equity Tier 1 Ratio stabilmente superiore al 15% in arco piano.L’Assemblea degli Azionisti diS.p.A. ha approvato le delibere relative all'operazione di Business Combination tra SPAXS S.p.A. eS.p.A., che daranno vita ad una banca specializzata con una chiara focalizzazione su specifici segmenti molto ampi, dinamici e poco serviti del mercato italiano.Offrirà credito alle PMI ad alto potenziale, ma con una struttura finanziaria non ottimale e/o con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay); punterà a diventare un operatore leader nel settore dei corporate NPL, unsecured e secured; offrirà inoltre servizi di banca diretta a famiglie e imprese."L'abbiamo chiamata illimity perché partiamo senza legacy e con un chiaro impegno: cercare sempre soluzioni ai problemi dei nostri clienti anche superando quei vincoli e quelle abitudini che talvolta limitano l’accesso al credito ad imprese che pure hanno potenziale di crescita o di risanamento. Per far questo metteremo a disposizione esperienza, competenze e tecnologie", ha commentato, Presidente Esecutivo di SPAXS.