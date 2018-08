Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 25.583,75 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.857,7 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,09%), come l'S&P 100 (0,0%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,77%),(-0,54%) e(-0,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,83%),(+1,42%),(+0,78%) e(+0,60%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84%.Altra i, si posizionano(+4,40%),(+2,49%),(+2,24%) e(+2,21%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,38%.Crolla, con una flessione del 3,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,43%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,34%.