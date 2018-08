Cina, accelera l'inflazione a luglio

(Teleborsa) - Spinge sull'acceleratore l'inflazione cinese, sostenuta soprattutto dalle spese per viaggi in particolare biglietti aerei e alberghi. Nel mese di luglio,su base annua rispetto al +1,9% di giugno. Le attese degli analisti erano per un aumento del 2%.A livello mensile, il trend dell'indice dei prezzi al consumo è stato di un rialzo dello 0,3%. La componenteè cresciuta dell'1,9% su base annua, così come a giugno.che mostrano un incremento del 4,6% rispetto al 4,7% del mese precedente. Su mese, il trend è pari a +0,1%.