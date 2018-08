DBA rileva il 100% di Actual IT

DBA Group

(Teleborsa) -, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto dagli attuali soci di minoranza di una partecipazione pari al residuo 26,23% del capitale della società di diritto sloveno Actual IT, di cui l’emittente, tramite la società controllata DBA IT, già detiene una partecipazione pari al 73,77% del capitale sociale.Il corrispettivo per l’acquisto della suddetta partecipazione è stato pattuito in complessivi Euro 2.776.000 oltre ad un eventualeaggiustamento di prezzo di Euro 200.000 da corrispondersi entro 15 luglio 2019 subordinato al verificarsi di determinate condizioni. La quota pari a euro 2.200.000 sarà corrisposta al closing dell’operazione e il restante importo sarà versato in 12 rate costanti a partire dal 31 ottobre 2018.Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto entro la fine del mese di settembre 2018, direttamente o tramite una società controllatadall'emittente. Ad esito di detta operazione, DBA Group deterrà una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Actual e otterrà ilvantaggio di poter eliminare la corresponsione di dividendi privilegiati annuali agli attuali soci di minoranza per un importo complessivo di240.000 euro/anno. Tale liquidità potrà essere o reinvestita o distribuita alla società controllante appartenente al Gruppo.