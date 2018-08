Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%. Incolore l', che si ferma a 2.853,58 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%), come l'S&P 100 (-0,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,98%),(+0,50%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,57%) e(-0,56%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,02%),(+1,08%),(+0,94%) e(+0,79%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -1,14%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,09%.Tra i(+11,60%),(+3,73%),(+2,66%) e(+2,34%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,97%. Pesante, che segna una discesa di ben -7,3 punti percentuali. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,79%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.