Deutsche Telekom, conti in chiaroscuro ma alza stime su Ebitda

Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Bilancio in chiaroscuro per. La società tedesca di telefonia mobile ha chiuso il secondo trimestre con undi 495 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 874 milioni messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente a causa di undi 600 milioni di euro dovuta ad una liquidazione.L'è invece di 1,24 miliardi di euro, in crescita del 3,3% anche sedegli analisti che avevano indicato 1,37 miliardi., calati del 2,8% a 18,37 miliardi di euro.dell'intero esercizio, vista ora a 23,4 miliardi di euro rispetto ai 23,3 miliardi precedentemente indicati.: le azioni Deutsche Telekom viaggiano poco sopra la parità sulla Borsa di Francoforte.