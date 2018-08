Scuola, il Consiglio dei Ministri ratifica numeri al ribasso

(Teleborsa) - dopo il via libera dal Consiglio dei Ministri all'assunzione, per l'anno scolastico 2018/19, di 57.332 unità di personale docenteSecondo il sindacato per la scuola Anief,, visto il gran numero di posti rimasti liberi., 43.980 docenti sono su posto comune e 13.342 docenti su sostegno; 46 unità di personale educativo; 212 dirigenti scolastici; 9.838 unità di personale Ata. Secondo Aniefe che non viene tenuto conto delle. Critiche anche per l'assunzione di, a fronte delle 77 richieste., Presidente di Anief: "perché l'amministrazione procede soltanto con l'autorizzazione per le immissioni in ruolo di un posto su dieci in organico di diritto".