Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) -, con ilsostanzialmente stabile su 25.577,52 punti. Rimane ai nastri di partenza anche l', che si posiziona a 2.860,6 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,09%), come l'S&P 100 (0,1%).(+0,85%),(+0,80%) e(+0,65%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+2,10%),(+1,35%),(+1,22%) e(+1,14%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,33%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.(+12,14%),(+3,01%),(+2,66%) e(+2,29%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -11,04%. In caduta libera, che affonda del 6,70%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,83 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 5,51%.