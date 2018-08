Vaccini, Grillo: "spingeremo sul metodo della raccomandazione"

(Teleborsa) - Il Governo comincia a prendere posizioni sul tema dei vaccini. In un intervento a La7 il Ministro della Salute,, ha dichiarato che"che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico, nel quale prevederemo delle misure flessibili di obbligo sui territori, e quindi anche nelle Regioni e nei Comuni dove ci sono tassi più bassi di copertura vaccinale o emergenze epidemiche".Grillo ritiene che l'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori sia la "più sensata".Quanto all' autocertificazione , il Ministro ha ricordato che è stato usata per tutto il 2017 e che"perché Lorenzin non ha istituito l'Anagrafe vaccinale nazionale e non volevamo caricare il cittadino di un onere ulteriore costringendolo a fornire tutta la documentazione''.