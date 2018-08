Aeroporto Genova, regolare la programmazione dei voli Volotea

(Teleborsa) -. La precisazione arriva dal gestore dello scalo ligure in merito ai rilievi mossi dall'ENAC al vettore spagnolo "Desideriamo informare la clientela di Aeroporto di Genova che. La Società è in continuo contatto con il vettore ed ENAC al fine di monitorare la situazione e informare la clientela, qualora emergessero fatti nuovi", si legge in una nota nella quale si fa presente che i dati statistici evidenziano un’incidenza delle cancellazioni dei voli Volotea in partenza da Genova in linea con la media europea degli aeroporti regionali per luglio, mese record per il Cristoforo Colombo con 169.519 transiti.Escludendo i casi di ritardato arrivo a Genova dell’aereo,, con un. Quest’ultimo dato è, anche grazie alla buona efficienza operativa dello scalo genovese.