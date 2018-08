Imprese, una su dieci è under 35

(Teleborsa) - Una nuova impresa su 3 è guidata da un under 35. A fine giugno 2018, il Registro delle Camere di commercio conta 551.761 imprese giovanili. Tra aprile e giugno, i giovani imprenditori dello Stivale hanno messo a segno un saldo di 18.659 unità in più tra aperture e chiusure di imprese, pari al 60% dell’intero saldo del periodo.E' quanto rilevanosottolineando che nel complesso, il peso dell’imprenditoria giovanile sul totale delle imprese è del 9,1% ma, se si guarda alle iscrizioni di nuove imprese, il ruolo dei giovani imprenditori appare determinante ad assicurare il ricambio della nostra base produttiva. Tra aprile e giugno, infatti, le imprese di under 35 hanno rappresentato il 30,8% di tutte le iscrizioni di nuove imprese ai registri camerali.Tra i, quelli in cui la presenza di imprese giovanili è più elevata sono le attività dei(pulizie e giardinaggio), dove gli under 35 hanno una quota del 14,6%, le altre attività di(tra cui lavanderie, parrucchieri, centri benessere) dove sono il 14,3% e le attività dei servizi di(13,9%).