(Teleborsa) - Si chiude con rendimenti in rialzo l'di questa mattina, venerdì 10 agosto 2018. Il Tesoro ha collocato BOT in scadenza il 14 agosto 2019 per un importo di 6 miliardi di euro.Domanda sostenuta per 10,74 miliardi, con un rapporto di copertura che si attesta a 1,79.