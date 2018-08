Codacons: "il Fisco ha pignorato i nostri beni e così rischiamo la chiusura"

(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate non guarda proprio in faccia a nessuno, come è giusto che sia. Non paghi i contributi e scatta il pignoramento dei beni.i. Così, dopo oltre 30 anni di battaglie a tutela appunto dei cittadini e dei consumatori e migliaia di cause vinte in favore dei più deboli,. Lo rende noto la stessa associazione dei consumatori, che ha subito il rilevante pignoramento da parte proprio dell'Agenzia delle entrate, con conseguente blocco delle risorse.Codacons ha ha così"I consumatori - si legge in una nota -. Solo nell'ultimo anno il Codacons ha avviato più di 300 ricorsi nei tribunali di tutta Italia tesi ad affermare i diritti dei cittadini, azioni che ora, a causa del pignoramento dei beni dell'associazione, dovranno essere interrotte. Non solo.la più importante organizzazione dei consumatori italiana sarà costretta a chiudere progressivamente tutte le proprie sedi fino ad arrivare a portare i libri in tribunale