Migranti, le nuove "difficili rotte" piene di insidie e pestaggi attraverso l'ex Jugoslavia

(Teleborsa) -i impegnati in un difficile viaggio-reportage con notizie e immagini attraverso le zone della ex Juogoslavia.ormai percorse di continuo da migliaia di profughi per gran parte in fuga dai conflitti medio-orientali,Anche qui, come nelle altre numerose e diverse zone attraversate,, spettacolo che ci si ripresenta con incredibile frequenza ogni pochi chilometri,. Stavolta il "campo" si trova all’interno di un terreno di proprietà dellapoiché nel 1993, durante il conflitto di Bosnia fondò la Provincia Autonoma della Bosnia dell’Ovest, della quale fu governatore fino al 1995., dove numerosi avvenivano omicidi, stupri e torture.Oggi, dopo venticinque anni,. Stavolta sotto forma dinei confronti dei migranti che provano ad attraversare i confini per dirigersi verso il cuore dell’Europa.che iniziano col sequestro di ogni bene. Semplici telefoni cellulari, tablet e smartphone sono ipresi e distrutti dai poliziotti.i come dissuasione ad altri tentativi di ingresso. Da testimoniane dirette,che portano con loro durante il viaggio.. I segni dei manganelli sono ben visibili sulla sua schiena e sulle braccia, come in molti ragazzi che erano con lei al momento della cattura.che, a poche ore dall’aggressione, si trova di nuovo nella sua tenda al campo di Velika Kladuša"., confessandoci di essere stata umiliata e picchiata dalla polizia croata. Ma ciò che più la spaventa è il sequestro, forse il furto, di tutto il denaro che le era rimasto.Ciò che non potranno curare tuttaviaverificatisi proprio in pieno territorio europeo. Una inaccettabile vergogna".di pakistani, iraniani, afghani e indiani che, senza vie sicure per entrare in Europa, sono finiti nelle mani di gente di un Paese che ancora fa i conti con il dolore della guerra civile.Nonostante l'insopportabile calura agostana,. Altri, in aggiunta ai lager già troppo numerosi, che non faranno altro che inasprire gli animi della popolazione e delle amministrazioni locali bosniache. Finendo col generare ulteriori violenze.Per la mancanza di piani a lungo termine da parte degli enti internazionali per la gestione dei migranti,