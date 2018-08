Calo per il settore utility italiano (-1,13%), movimento in ribasso per Acea

comparto utility in Italia

EURO STOXX Utilities

FTSE Italia Utilities

indice Utilities dell'Area Euro

Terna

Italgas

A2A

listino milanese

Acea

Falck Renewables

IREN

small-cap

Ternienergia

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 25.373,83 di 290,39 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 279,67, dopo che in principio era 279,74.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,43%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,10%.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Tra ledi Milano, composto ribasso per, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.