Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,50%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.821,93 punti. Senza direzione il(-0,1%); poco sotto la parità lo(-0,39%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,04%),(-1,02%) e(-0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,00%) e(+0,65%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,51%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Tra i(+1,69%),(+1,41%),(+1,11%) e(+1,04%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,95%.Affonda, con un ribasso del 3,62%.Crolla, con una flessione del 2,29%.